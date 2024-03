Rouen. Le cirque dans tous ses états revient avec le festival Spring

Témoin de la vitalité, de la créativité et de la diversité du cirque contemporain, la nouvelle édition du festival Spring, concoctée par Yveline Rapeau, directrice du Pôle cirque Normandie, s'annonce foisonnante.

Comment s'est développé le festival

sur le territoire ?

"Pour cette nouvelle édition, 70 spectacles seront proposés sur l'ensemble du territoire normand et près d'une trentaine dans la métropole rouennaise. Le but de Spring est d'irriguer un maximum le territoire. Nos spectacles sont présentés à la fois dans des établissements culturels majeurs mais aussi dans de petites salles rurales afin que le cirque vienne à tous. Cette année, nous investissons encore de nouvelles communes, comme Yville-sur-Seine ou Roncherolles-sur-le-Vivier."

Quelle est la part d'inédit

dans la programmation ?

"Spring est un festival qui encourage la création. Chaque année, des premières ont lieu pendant le festival mais on programme aussi des spectacles très récents ayant une ou deux années de vie. C'est une vitrine de l'actualité ! Cependant, cette année, nous ajoutons à la programmation le volet 'retour aux sources' pour fêter les 15 ans d'existence du festival. C'est l'occasion de retrouver sur scène des spectacles ayant parfois jusqu'à 20 ans qui ont marqué l'histoire du cirque contemporain, mais la part d'inédit est toujours majoritaire. On découvrira par exemple Basketteuses de Bamako -un spectacle qui marie cirque et sport-, Radio Maniok créé par la seule compagnie circassienne de l'île de la Réunion, On m'a trouvé grandie, dernier spectacle de la troupe de magie nouvelle 14/20, ou encore Epiphytes interprété en plein air devant le musée des Beaux-Arts de Rouen."

Qu'entendez-vous par "Retour

aux sources" ?

"Dans cette catégorie, on ne retrouve pas que des spectacles de répertoire remarquables. Le retour aux sources est interprété au sens propre comme au sens figuré, avec par exemple un spectacle sur l'origine de l'humanité comme Huellas !"

Pratique. Du mercredi 13 mars au dimanche 21 avril sur tout le territoire normand. 0 à 26€. festival-spring.eu