Université de Caen. Les étudiants en droit peuvent plaider dans un tribunal "factice"

Imaginez une salle avec une chair, une barre d'audience, trois sièges pour la partie civile, trois autres pour la défense. Vous voici dans "le tribunal à la faculté" de l'Université de Caen. Il a été inauguré vendredi 8 mars au Campus 1, dans la salle Charlotte Béquignon-Lagarde, nom donné en hommage à la première femme magistrate en France, ex-étudiante de Caen.

Ce tribunal "factice" est un outil supplémentaire dans la formation des étudiants en droit. "Des simulations de procès et d'audiences vont être organisées", explique Florent Petit, doyen de la faculté de droit. Jusqu'ici, ces exercices se faisaient dans les salles de cours. L'objectif est de placer les étudiants au plus proche des conditions du réel. "De moins en moins d'étudiants assistent aux audiences dans les tribunaux. Cet outil pédagogique en immersion va permettre d'adapter encore mieux nos enseignements pratiques", poursuit-il. Une quarantaine d'événements par an seront également orchestrés dans cette salle. Des associations prévoient déjà des concours d'éloquence.