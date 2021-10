Résidence Kley, la nouvelle adresse étudiante de Caen

Aux allures d’hôtel et ultra connectée, la résidence a été conçue en collaboration avec des étudiants afin de répondre le plus possible à leurs besoins. "Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir comment évolue la génération actuelle", affirme Jérôme Aubé, en charge des relations avec la presse. Pour des budgets allant de 538 à 702 euros par mois, charges comprises, la résidence propose des chambres entre 19 et 34 m2. Pour des jeunes seuls ou en colocation. Inclus dans ce prix des charges, le chauffage, l’eau et l’électricité bien sûr, mais aussi le wifi, les espaces communs et d’autres services. Idéalement situé, le bâtiment se trouve avenue de la Côte de Nacre, à six arrêts de tram du centre-ville, entre le Campus 1 et le Campus 2. En ce début septembre, 150 étudiants se sont déjà installés. Environ une centaine d’autres devrait prochainement venir remplir les studios libres. Ils pourront ainsi participer aux événements organisés par la résidence comme des petits concerts ou des jobs datings. Tout ceci dans le but d’améliorer la vie étudiante et augmenter les chances de succès des études.