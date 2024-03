Pont-Hébert. A la ferme expérimentale de la Blanche Maison, on réutilise le bois des haies bocagères

La Manche est l'un des premiers départements de France pour l'exploitation de bovin, avec plus de 700 000 bêtes. Et les agriculteurs innovent. C'est notamment le cas à la ferme expérimentale de la Blanche Maison. Les équipes y font de la recherche pour une meilleure exploitation, plus respectueuse de l'environnement, des animaux, et économiquement viable. Dernier test en date : changer la litière des vaches en paille par du copeau de bois issu des haies bocagères de l'exploitation. Différents indicateurs sont utilisés pour voir si les vaches apprécient le nouveau lit.

Découvrez les indicateurs pour savoir si le copeau de bois convient aux vaches Impossible de lire le son.

Lucie Morin, la directrice de la ferme expérimentale, précise que les répercussions économiques sont aussi étudiées, pour ensuite proposer aux éleveurs une solution rentable. Le premier hiver de test est terminé, il en faudra un second l'an prochain pour affiner les premiers résultats.

Un travail est aussi mené sur les conséquences du réchauffement climatique sur les exploitations, et comment y faire face. La ferme a été visitée vendredi 1er mars par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet lors de sa visite dans la Manche.