Près de Caen. Elle réalise un créneau, il lui crache dessus et l'insulte

Le 10 mars 2023, à Fontenay-le-Pesnel, à l'ouest de Caen, une femme se rendait à son travail. Alors qu'elle mettait son clignotant à droite pour se garer, un autre conducteur s'impatiente, klaxonne et finit par percuter son parechoc. Il l'a insultée avec agressivité, lui a craché au visage avant de s'enfuir. Un témoin a noté le numéro d'immatriculation pendant que les gendarmes étaient appelés.

Le témoin insulté

A leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé la victime complètement tétanisée. Elle a été conduite chez un médecin qui lui a prescrit 9 jours d'ITT. Les gendarmes ont entendu le témoin, qui a bien vu la femme mettre le clignotant à droite. Il a confirmé les insultes et dit que le conducteur vindicatif l'avait également insulté. Le patron de la jeune femme a aussi vu le crachat.

"Elle avait mis son clignotant à gauche"

Les forces de l'ordre ont rapidement retrouvé le fuyard et l'ont auditionné. Il a admis avoir insulté la conductrice, mais pas d'avoir craché sur elle. Jugé à Caen, jeudi 27 février, l'homme a bien reconnu les insultes, mais a continué de réfuter les menaces et le crachat, et a affirmé que la victime avait mis son clignotant à gauche.

L'avocat de la partie civile a déclaré que sa cliente craignant des représailles envers elle et sa famille et a perdu sa joie de vivre. Elle a demandé 3 000€ pour préjudice moral, et 1 213€ de frais d'avocat. Lors de son réquisitoire, le procureur a formulé que le prévenu s'était conduit en "bourrin". Il a demandé 3 mois de prison avec sursis et une suspension du permis de conduite. Après délibéré, le trentenaire est condamné à une amende de 2 000€ avec sursis. Il devra faire un stage de citoyenneté à ses frais et indemniser sa victime, 1 500€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat.