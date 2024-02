Orne. Ces trois productrices s'associent pour proposer du saucisson ou pâté en croûte à la bière

Le salon international de l'Agriculture se poursuit porte de Versailles à Paris. Dans l'Orne, trois productrices du Perche - Emeline Aubry, de Saint-Maurice-lès-Charencey pour son pâté en croûte, Céline Haye de la Chapelle-Montligeon pour sa bière et Isabelle Lepoivre de Saint-Ouen-de-Sécherouvre pour son saucisson au porc de Bayeux - étaient présentes lors de cet événement international, lundi 26 février.

Les trois agricultrices se sont associées pour proposer du pâté en croûte à base de porc de Bayeux et du saucisson à la bière.

L'entreprise d'Emeline Aubry s'appelle "In Pâté Croûte We Crust", celle de Céline Haye de la brasserie "La Vertueuse", et celle d'Isabelle Lepoivre, "Les Cochons sont dans le Pré". Au niveau du Concours général agricole, "La Vertueuse" est repartie de Paris avec une médaille de bronze pour sa bière blonde au gingembre et au citron.