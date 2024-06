[Dossier] Le Havre. La bière artisanale, bien plus qu'une bulle

Célébré chaque printemps à Gruchet-le-Valasse, le marché de la bière artisanale s'est considérablement développé en Normandie. Le Havre n'échappe pas à la tendance depuis 2019. Portée par sa marque locale à l'effigie de l'église Saint-Joseph, la brasserie LH Beer Factory, dirigée par Alexis Rio et Etienne Delavault, est la première à être apparue dans les bars et les caves. Brassée sur le site des anciens abattoirs, elle a rapidement été rejointe par L'Havrais Bière, de David et Anthony Gaudin, vendue notamment au bar du même nom. En parallèle, à Saint-Romain-de-Colbosc, Jérôme Avenel et son beau-frère Jérôme Pérot élaborent la JJAP, dont le développement s'est accéléré depuis le confinement. La Be News, portée par Fabrice et Marie-Pierre Guille, boucher et fromagère aux halles centrales du Havre, et Ivan Piteau, a vu le jour il y a un peu d'un an. Enfin, deux productions plus confidentielles complètent le panorama local : Ekino, brassée à Sanvic par Véronique Rioult, et La Péli de Pierre Grzelczyk, ancrée à Saint-Jouin-Bruneval.

Fabrice Guille, boucher aux halles centrales, a lancé la Be News, produite uniquement en canettes de 33cl.

Des bières en canettes

Pour se démarquer sur ce marché concurrentiel, à chacun sa recette. Cela passe, notamment, par le goût. "Mon idée de la bière artisanale, c'est la 'craft' : des recettes originales et faciles à boire", avance Jérôme Avenel, de Saint-Romain. La brasserie compte une douzaine de bières permanentes auxquelles s'ajoutent des éphémères, avec parfois des ingrédients originaux : algues, bénédictine, thé, citrouille, hibiscus ou même pain pour remplacer une partie de l'orge. Le duo a aussi développé L'Yportaise et La Fécampoise, "pour être présent sur ces marchés". La variété est également le crédo de L'Havrais Bière, qui vient de sortir un breuvage... à la betterave. "Optimiser les recettes, travailler les styles, c'est notre marque de fabrique, avec une remise en question permanente", souligne David Gaudin, qui distingue deux catégories de brasseries artisanales, "les créatives et les traditionnelles". 70% de sa production est écoulée au "taproom", le bar de la brasserie, quai de Southampton. Une solution proposée également par LH Beer Factory, qui possède le bar Le Craft, dans le quartier Danton, et par la JJAP à Saint-Romain, où l'on peut consommer sur place. Pour L'Havrais Bière, s'appuyer sur le bar a permis de limiter la casse, ces derniers mois, alors que les brasseries locales font face à une conjoncture difficile : augmentation du prix du verre, du malt d'orge, de l'électricité… "Et quand on est jeune entrepreneur, on paye tout au prix fort", remarque Fabrice Guille, de la Be News. Dans son local de 400m2 aux anciens abattoirs, il vient d'investir dans une imprimante industrielle, pour s'affranchir du coût lié à l'externalisation des étiquettes. D'autant que le boucher mise sur l'étiquetage personnalisable pour se démarquer, en proposant des packs dédiés aux clubs de sport et aux entreprises. Avec une particularité : la Be News n'est produite qu'en canettes. "C'est un matériau plus léger, qui se recycle facilement et qui permet de produire de la limonade avec les mêmes machines. Aujourd'hui, c'est notre niche."

David Gaudin, co-fondateur de L'Havrais Bière, s'appuie sur son bar pour écouler une grande partie de sa production.