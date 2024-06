Restaurant. Le Mojo, cuisine traditionnelle et joie de vivre

"Laisse-toi aller C'est qu'ça, c'est le Mojo", chantait Matthieu Chedid. Vous l'aurez compris le nom du restaurant est une référence directe au chanteur français. C'est aussi la philosophie de vie du patron Christophe Pillorget qui vient tout juste d'ouvrir son bouillon, rue des Bons Enfants à Rouen. Un établissement où se côtoient sobriété et tradition culinaire française. La salle est petite mais l'ambiance chaleureuse et la carte rassurante. Gourmand que je suis, je prends l'entrée, le plat et le dessert en commençant par une rafraîchissante salade de betteraves de Chioggia avec pois chiches, suivi d'un classique mais efficace endives au jambon. Je termine par un riz au lait vanille pour une note tout à fait correcte de 21 euros avec boisson.

Une cuisine à l'esprit bouillon parisien

Car c'est cela toute la force de l'établissement, des produits frais pour pas cher. "C'est la simplicité, du frais du jour et il faut qu'on reconnaisse ce que l'on a dans l'assiette", explique le chef Christophe Pillorget, qui a fait ses débuts en restauration gastronomique avant un virage vers la cuisine en gros volume, avec la gestion de la restauration à Biotropica dans l'Eure. Ce dernier voulait revenir à une restauration plus familiale. "Je ne veux pas d'un restaurant guindé… Je veux un petit établissement à mon image." Au Mojo la carte change au gré des pérégrinations du chef sur le marché. Un menu le midi peut ainsi changer le soir en fonction de l'arrivage. "On n'est pas sur le bouillon parisien avec 300 couverts mais la nourriture, c'est celle d'un bouillon", explique le chef. Cabillaud, effiloché de bœuf et purée de pommes de terre, œuf mimosa, autant de classiques qui composent la carte du Mojo. "On revient aux bases et puis il faut que l'on s'adapte à la crise, les clients n'ont pas tous 40 euros à mettre dans un resto."

Le chef envisage d'ouvrir sa cave à terme pour y aménager une nouvelle salle.

28 rue des Bons Enfants. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 02 35 88 59 55. La réservation est conseillée.