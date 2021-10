Chocolate Genius au 106

C’est un chanteur à part et encore bien peu connu du grand public qu’accueillera le 106, le 26 mars prochain. Il s’appelle Mark Anthony Thompson, Chocolate Genius Inc., de son nom de scène. Un écrivain et un chanteur new-yorkais, qui bénéficie du respect des hautes sphères musicales de New-York. S’il est peu connu du grand public, c’est qu’il reste de longues années dans l’ombre entre deux albums. C’est aussi parce qu’il navigue entre plusieurs styles de musiques comme le pop, le folk, le rock, la soul ou encore le jazz ce qui en fait un chanteur inclassable.

Il revient aujourd’hui sur le devant de la scène pour présenter son dernier album, le quatrième en 12 ans : Swansongs. Plus doux et intimiste que ces albums précédents, Swansongs est fait de ballades et apparaît comme un chant d’adieu aux êtres et aux choses qu’il a connues durant la première moitié de sa vie. Chocolate Genius Inc. y privilégie les airs de soul, sans toutefois renier les accents folk ou pop. Des mélodies pleines de douceur qu’il présentera à Rouen, une des premières dates de sa tournée.

Pratique. Samedi 26 mars, 20h00, au 106. Tarifs. Loc. :13 € ; Guichet : 16 € ; TR : 10 € ; Abo : 4 €. Rens. 02 32 10 88 60