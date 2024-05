A la télé. Ry a-t-il ses chances d'être élu village préféré des Français ? Découvrez ses atouts

L'annonce est tombée lundi 19 février. Le village de Ry, situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Rouen, représentera la Normandie lors de l'émission Le Village préféré des Français diffusée en juin sur France 3 et présentée par Stéphane Bern. Ce bourg de 800 habitants est en lice avec 13 autres communes. "C'est l'archétype du village normand, assure Chantal Petit, première adjointe au maire. Tous les habitants se connaissent, il y a une très bonne ambiance." Il est aussi apprécié pour son "nombre de commerces, de services et d'artistes". Ce qui fait la richesse de ce petit village, ce sont aussi ses monuments comme l'église Saint-Sulpice, en partie de style roman, son porche classé Monument historique et son lien étroit avec le célèbre écrivain Gustave Flaubert. "Ry a un lien avec cet auteur car le couple Delamare qui y vivait, a eu sensiblement la même vie que Charges et Emma Bovary, personnages du roman Madame Bovary", raconte l'élue. "On pense que Flaubert s'en est inspiré car ses parents connaissaient très bien ce couple", ajoute-t-elle.

Les votes - en ligne ou par téléphone - sont ouverts jusqu'au vendredi 8 mars. Les résultats seront dévoilés lors de l'émission diffusée sur France 3 en juin. Entre-temps, les caméras de la chaîne se seront posées dans le village, "entre le lundi 15 avril et la fin mai", indique Chantal Petit.