Caen. 60 ans plus tard, une cloche va sonner à l'église de la Grâce de Dieu

Les cloches vont résonner dans le quartier de la Grâce de Dieu. Soixante ans après son inauguration, l'église du quartier va être équipée d'une cloche pour accompagner les offices et les événements cultuels. Elle sera installée dans le clocher courant Mars avant de sonner pour la première fois à Pâques, lors de la veillée Pascale.

"Redonner vie à l'église"

Le curé Jean-Stanislas Pupin Impossible de lire le son.

Il a fallu attendre sept ans avant que le projet ne voie le jour. Fondue dans les ateliers de la fonderie Cornille Havard à Villedieu-les-Poëles - qui a notamment fabriqué des cloches pour Notre-Dame de Paris -, cette cloche coûte 19 000 €. "On a financé une partie grâce aux dons des paroissiens" justifie Jean-Stanislas Pupin, curé de la paroisse. Avoir une cloche dans son église est symbolique. "Entendre les cloches sonner permet de redonner vie à l'église. Cela montre aux habitants qu'il se passe encore des choses ici". La cloche Marie-Gabriel sera bénite lors de la messe ce dimanche 25 février à 10h30 au sein de l'église de la Grâce de Dieu. Elle sonnera chaque jour à 12h et 19h et lors d'offices religieux.