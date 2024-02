Cabourg. 100 jours avant l'arrivée de la flamme, une grande parade organisée avec les drapeaux olympiques

Au rythme des tambours et sous un soleil radieux, les drapeaux olympique et paralympique ont flotté dans les rues de Cabourg ce mardi 20 février. A 100 jours du passage de la flamme olympique dans la ville de l'amour, habitants, élèves et touristes ont pu assister à la tournée des drapeaux.

Jour de fête

Pour Thierry Rey, champion olympique de judo en 1980 à Moscou et membre du comité d'organisation de Paris 2024, cet événement est une manière de se rapprocher des habitants. "Plutôt que de les laisser dans un bureau à Paris, on a voulu sortir les drapeaux qui ont une symbolique forte", avance-t-il.

De la batucada est venue animer la parade du centre-ville.

Une grande parade a été organisée dans les rues du centre-ville, de l'hôtel de Ville aux jardins du casino avant de faire une boucle. Patricia Royant, co-présidente du club de basket de Cabourg, a été choisie comme porte-drapeau. "C'est une grande fierté. Ce n'est pas qu'un bout de tissu, il représente les valeurs que l'on porte au sein du club", souligne-t-elle fièrement, le drapeau paralympique dans les mains.

Un Cabourgeais nommé relayeur de la flamme

L'après-midi s'est poursuivi par des jeux gratuits accessibles à tous sur l'Esplanade des Villes jumelées. Ce même jour, le nom d'un relayeur cabourgeais a été dévoilé. Yves Trébutien, handballeur au niveau national et ancien professeur d'EPS, dévoué à la pratique sportive, a été choisi comme porteur de la flamme. Sa candidature avait été défendue par la Ville.