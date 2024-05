Rouen. Le FC Rouen en Coupe de France, une histoire centenaire

La victoire inattendue du FC Rouen face à Monaco fait naître les espoirs les plus fous, dans une compétition, la Coupe de France, que les Diables Rouges connaissent depuis 100 ans. Cette épreuve a toujours rythmé la vie du FCR et de ses supporters et ce malgré les déboires et les allers et retour entre l'élite et les abysses du football français. On dénombre 100 participations du club à cette compétition depuis 1919, même si Rouen n'a été qu'une seule fois en finale. C'était il y a presque un siècle, en 1925, contre le CA Sport Généraux, un club parisien, face auquel les Rouennais s'étaient inclinés.

Bernard Morvan fait partie de ces fidèles soutiens du club. Photographe officiel du FCR et lui-même ancien footballeur à Rouen dans les sections amateurs, le Normand a mis les pieds pour la première au stade Robert Diochon au début des années 1960. Un de ses amis de l'époque ayant intégré le FCR, Bernard Morvan, alors adolescent, côtoie les jeunes joueurs qui deviendront les légendes du club, Didier Notheaux ou encore Jean-Pierre Destrumelle.

Le quart de finale contre Sedan

"C'était un club qui, à l'époque, jouait en première division ou au plus mal en deuxième division… Il y avait du bon et du beau football", se souvient le supporter. Dans son histoire, le FCR a ainsi disputé huit demi-finales et 12 quarts de finale en Coupe de France, en comptant le prochain match face à Valenciennes. Le dernier quart de finale de Coupe de France remonte à 1999 pour le FCR. Alors en CFA 2 (cinquième division), le club s'incline 2-0 contre Sedan qui évoluait à l'époque en deuxième division. "Sedan avait terminé finaliste contre le FC Nantes, donc le club a été éliminé par le finaliste, déclare Bernard Morvan. J'y étais avec mon papa, c'est mon premier véritable souvenir du FCR en Coupe de France." Le photographe se souvient de cette époque où Jean-Marc Droech, "footballeur élégant", et artisan de la montée en National ou encore Fabrice Dorizon, devenu l'un des piliers de la formation au FCR, faisaient la gloire du club.

Comment parler de la Coupe de France à Rouen sans évoquer la rencontre, par deux fois, face à l'Olympique de Marseille ? La première remonte à 1993 (1-0 en faveur de Marseille). Une victoire "volée" des Marseillais, se souvient Bernard Morvan, à la suite d'une erreur d'arbitrage après une faute en dehors de la surface de réparation, transformée en penalty par l'homme en noir. "A la télé, Thierry Roland avait nominé M.Ramos (l'arbitre) pour l'oscar du plus mauvais arbitre", s'amuse le supporter. En 2013, "bis repetita", l'OM l'emporte en 16e de finale (2-1) sur une autre erreur d'arbitrage se rappelle le Rouennais. "Il y a eu aussi le groupe de David Gicquel en 2020 qui a permis au FCR de faire un beau parcours en Coupe de France (16e de finale) en éliminant Avranches, Orléans ou encore Metz, à l'époque milieu de tableau de Ligue 1." Reste maintenant au club d'écrire l'histoire à nouveau face à Valenciennes, au cœur du chaudron à Robert Diochon, le mercredi 28 février.