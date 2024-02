[Photos + vidéo] Caen. Face aux incendies, les pompiers prêts à sauver les œuvres des musées

Comment les œuvres d'art sont-elles sauvegardées lors d'un incendie dans un musée ? Lundi 19 février, les pompiers du Calvados ont réalisé un exercice grandeur nature au sein du musée des Beaux-Arts du château de Caen. Chaque musée se doit de respecter un Plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) afin de protéger les tableaux, sculptures ou objets de catastrophes telles que les incendies ou les inondations. "Ce document opérationnel permet aux pompiers de se repérer dans le musée et repérer les œuvres prioritaires", indique Milena Glicestein, directrice adjointe du musée. Ce plan est réactualisé en permanence."

Des bâches de protection

En cas de sinistre, les œuvres dites prioritaires sont évacuées en premier ou couvertes d'une bâche aluminisée, afin de retarder la propagation du feu. "La différence entre l'extérieur de la bâche et l'intérieur, au contact de la toile, peut atteindre les 300°C", précise Grégoire Bernand, de la société Otego, fabricant de l'équipement Fireguard. Le plus petit mesure 70cm sur 1m et le plus grand permet de recouvrir une toile de 8m sur 6m. Lors d'un incendie, "les principaux dangers sont la chaleur, l'eau et les fumées", tient à rappeler Pierre-Yves Boulben, chef du groupement de prévention des risques chez les pompiers du Calvados.