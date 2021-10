Voiture électrique : Laurent Fabius dévoile les bornes

C'est parti, l'agglomération rouennaise a basculé dans l'ère de la voiture électrique. Jeudi 24 mars, en présence de représentants de Renault et d'autres partenaires privés impliqués dans le partenariat Crea'venir, les premières bornes pour voiture électrique ont été dévoilées, sur les places Joffre et du 39e Régiment d'Infanterie, à Rouen. Le centre Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf ainsi que les centres Saint-Sever et Docks 76 en sont également équipés. A Rouen, le parking du Mont-Riboudet suivra.

Se voulant en pointe sur le sujet, la Crea est le premier territoire de France à accueillir des bornes "nouvelle génération" ainsi que des prototypes électriques de Renault : Kangoo ZE et Fluence. Les bornes permettent de recharger en 30 mn ou 7 heures une batterie, selon la puissance et la technologie de recherche choisie.

L'agglomération dispose désormais d'une vingtaine de véhicules 100 % électriques Renault. De son côté, la ville de Rouen a annoncé la gratuité de stationnement pour tout véhicule électrique, une mesure qui devrait être prochainement imitée dans les autres communes de l'agglomération.

Autre aspect du partenariat, la Crea accueille ce vendredi 25 et samedi 26 mars, les premières Cités de la mobilité durable (CIMOD), quais bas rive gauche. Des véhicules électriques seront présentés aux professionnels et au public.