Aéroport Caen-Carpiquet. Travaux, nouvelle destination… Cap sur 2024

Fier de son affluence en 2023 avec près de 330 000 voyageurs, dont un mois de juin qui a atteint un record historique (39 733 passagers), l'aéroport de Caen-Carpiquet prépare l'année 2024 avec beaucoup de certitudes. Et ce, sans avoir ouvert de nouvelle ligne.

Six mois de fermeture

Cette année 2024 sera d'abord marquée par une période de travaux de requalification de la piste dans le cadre d'une mise en conformité européenne. Pour 6,9 millions d'euros, la piste de l'aéroport va être rénovée. Le chantier débutera le 11 mars pour se terminer le 18 avril. Ainsi, l'aéroport sera fermé pendant six semaines. "Cette interruption n'est pas neutre. Mais les vols d'aviation générale (aéroclubs, vols sanitaires et hélicoptères) seront toujours possibles sur la piste en herbe", précise Maryline Haize-Hagron, directrice de l'aéroport Caen-Carpiquet. Pour les vols commerciaux, une partie d'entre eux vont être transférés au départ de Deauville. La perte estimée sur cette période est de 225 000€ de recettes et 35 000 voyageurs en moins.

L'Irlande, nouvelle destination

A la suite de cette période de travaux, l'aéroport débutera sa saison estivale avec une nouveauté. A compter du 29 juin et jusqu'au 21 septembre, un vol tous les samedis sera proposé vers le comté de Kerry, au sud de l'Irlande, assuré par la compagnie française Chalair aviation. C'est la première fois que les Caennais pourront rejoindre l'Irlande en direct, en moins de deux heures de vol. Côté tarif, le prix d'appel du voyage aller devrait avoisiner les 78€ et le retour à 119€, bagage cabine de 10kg compris. Vallée, lacs, montagnes… "il y a des paysages à couper le souffle", se réjouit la directrice. Les réservations sont déjà disponibles sur le site de la compagnie.