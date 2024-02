Calvados. "Participer à Koh-Lanta était un fantasme, je sors grandi de cette aventure"

Jean Belmonte, 26 ans, charpentier aux Monts d'Aunay, participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta, diffusée dès mardi 13 février.

Jean, pourquoi avoir choisi de se lancer dans une telle aventure ?

"Cela fait huit ans que j'essaie d'y aller. Participer à Koh-Lanta était plus qu'un rêve, c'était un fantasme. Ce qui m'a motivé, c'est le dépassement de soi. Je suis quelqu'un d'intrépide, qui aime le voyage et les sensations fortes. Koh-Lanta cochait toutes les cases. Quand on m'a annoncé que j'étais pris cette année, je n'en revenais pas. Cet appel était un bouleversement dans ma vie."

Vous êtes partis aux Philippines,

racontez-nous cette expérience…

"Je sors grandi de cette aventure humaine incroyable. On part loin de notre confort. C'est un peu déroutant de ne pas avoir de repères ni de connaître l'heure de la journée. On se fiait au soleil. Dès le premier jour, j'ai ressenti la faim. Les premières étapes ont été compliquées. J'ai perdu quelques kilos…"

Quels sont vos atouts ?

"Le savoir-vivre en communauté, savoir se répartir les tâches et mes compétences manuelles. Ma formation chez les Compagnons du Devoir en tant que charpentier m'a aidé pour l'aventure, pour la préparation du repas, d'un feu ou pour construire une cabane par exemple. En tant que chef d'entreprise, je suis aussi un vrai couteau suisse. Le mental a aussi une part très importante."

En 2020, Dorian Louvet, un autre

Calvadosien s'était hissé en finale.

Peut-on vous retrouver aussi loin ?

"Il nous avait tous épatés avec ses capacités d'endurance. J'espère avoir été à la hauteur et pouvoir montrer qu'en Normandie, on tient la route."