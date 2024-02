Football (Coupe de France). Léonard Aggoune, avant Rouen-Monaco : "Il ne faut pas avoir peur sinon ça ne sert à rien d'aller sur le terrain"

Héros de la folle séance de tirs au but face au Toulouse FC en 16e de finale de Coupe de France dimanche 21 janvier, le gardien du FC Rouen, Léonard Aggoune, se confie à Tendance Ouest avant la réception de Monaco au stade Robert-Diochon, jeudi 8 février. Le gardien rouennais a participé à tous les matchs de Coupe de France et compte bien renfiler les gants pour les huitièmes de finale.

Comment avez-vous vécu cet exploit

face à Toulouse ?

"Il y avait beaucoup plus d'excitation et d'envie de jouer ce match. Ce sont des émotions incroyables, surtout avec le scenario de la rencontre. Cela me donnera des souvenirs jusqu'à la fin de mes jours."

On vous voit aller parler à chaque joueur au moment de la séance de tirs au but, que leur avez-vous dit ?

"J'ai essayé de les chatouiller. J'avais entendu dire qu'ils avaient 17 nationalités différentes dans leur effectif, donc qu'ils ne parlaient sûrement pas tous français. Je leur ai parlé en anglais, je leur disais : 'you gonna shot on the right side' (tu vas tirer sur la droite). J'essayais de rentrer dans leur cerveau (sourire)."

Vous n'êtes pas titulaire en championnat, comment avez-vous préparé la rencontre face à Monaco ?

"Quand on joue tous les matchs, on a forcément un peu plus de repères, mais ce n'est pas une excuse. Il faut se préparer mentalement, prendre ce qu'il y a à prendre et être à 100% pour le match. Pour Monaco, il y aura encore plus d'excitation. Je ne me mets pas une pression négative mais je suis impatient de jouer ce match. Les attaquants monégasques sont plus rapides, physiques et techniques qu'en National, mais il ne faut pas avoir peur, sinon ça sert a rien d'aller sur le terrain."

Pour s'écarter un peu du sportif, comment vivez-vous l'agitation actuelle autour du club ?

"On ne s'occupe pas des problèmes du club, on se concentre sur le sportif. Evidemment, on entend ce qu'il se passe, ça nous touche un peu quand même mais, dès qu'on rentre sur le terrain, on oublie tout cela et on se concentre sur nous-mêmes et on fait abstraction."

Malgré tout cela, pensez-vous toujours qu'une montée en Ligue 2 est jouable ?

"On prend match après match. On fera tout pour se maintenir le plus rapidement possible déjà et après, on verra en mars, avril où on sera pour une éventuelle montée."