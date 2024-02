Normandie. Le top 3 des chiens préférés de la région !

Véritable vitrine de la diversité de la population canine en France, à elle seule, la Normandie a enregistré 19 358 naissances de chiots en 2023, de 159 races différentes selon les résultats du Livre des origines français (LOF). Le fruit du travail de plus de 1 338 éleveurs passionnés. Découvrons maintenant le top 3 des chiens préférés des Normands.

Le berger australien, n° 1 !

Comme au niveau national, le chouchou des Normands est le berger australien, qui est n° 1 en enregistrant le plus de naissances dans la région en 2023 avec 1 490 inscriptions au LOF. Le berger australien est un chien au caractère enjoué. Intelligent, c'est un compagnon affectueux et robuste. Totalement dévoué à son maître et formidable partenaire de jeu, il s'intègre parfaitement à la vie de famille. Il apprend rapidement et est très facile à éduquer, mais son éducation devra être précoce. Très actif, c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercice et qui n'apprécie pas la solitude.

Deuxième, le golden retriever

Avec 1 233 inscriptions au LOF, le golden retriever se place deuxième du classement normand et deuxième également en France. Extrêmement intelligent et calme, il incarne la sérénité. Idéal pour une famille, il veille sur les enfants avec beaucoup de douceur. Mais il est aussi très joueur. C'est le chien facile à vivre par excellence, le parfait compagnon pour une personne âgée, s'il a été bien éduqué. Le golden retriever est un chien attachant, profondément fidèle à son maître et qui aime lui faire plaisir. En échange, il demande lui aussi beaucoup d'attention et d'affection. La solitude, ce n'est pas son truc.

A la troisième place, le labrador

Avec 825 inscriptions au LOF, le labrador arrive également sur le podium en Normandie mais se place sixième sur le plan national. Difficile de lui trouver un défaut. Ce chien surdoué fait preuve d'intelligence, de docilité et d'un grand attachement envers son maître. Gentil, calme, fidèle, patient, amical, joueur… il sait se faire aimer de tous. Il possède un caractère exceptionnel. C'est le parfait compagnon de jeu des enfants. Il est d'ailleurs devenu un chien de compagnie très apprécié. C'est une "bonne pâte" qui est à l'aise avec les autres animaux et avec les étrangers.

Le petit dernier

Si de nombreuses races très populaires sont élevées dans la région, des éleveurs normands contribuent également à faire perdurer des races moins connues, qui tiennent pourtant leur origine de la région. C'est le cas notamment du basset artésien normand, une race rare, qui a enregistré 148 naissances en France en 2023 dont 14 dans la région.

Le basset artésien normand est un chien de meute au départ. Excellent chasseur, il est le chien parfait dans les parties de chasse au lapin. Doté d'un corps plus long que haut, il présente les qualités de courage, d'obstination et de débrouillardise. Il est intelligent, très vif, et ses mimiques en font un chien irrésistible. Le basset artésien normand est devenu un véritable animal de compagnie. Il déteste la solitude et dépérira vite s'il n'a pas la compagnie nécessaire. Il est affectueux, doux, gai et apprécie la présence des enfants, avec qui il jouera jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie.