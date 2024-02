Escrime. L'équipe de France en stage au dojo de Forges-Les-Eaux

"C'est devenu un rituel, on appelle ça le stage terminal", explique Antonio Meffé, maître d'armes du club d'escrime de Forges-les-Eaux et conseiller technique pour la Fédération française d'escrime. Ce dernier est chargé d'organiser la venue de l'équipe de France d'escrime, particulièrement pourvoyeuse de médailles. Jeux olympiques obligent, les Bleus vont à nouveau séjourner dans l'ancienne station thermale, du 18 au 25 juillet, soit deux jours avant le début des épreuves. Ce "stage terminal" est systématiquement organisé à l'approche des grands événements, et cela fait 20 ans que ça dure. "Dès qu'on est ici, à Forges, avec l'équipe de France, le départ est imminent pour les grandes échéances", poursuit le maître d'armes.

Une destination plébiscitée par l'équipe de France

Pour la venue des athlètes, la fédération prévoit l'installation d'un village olympique aux abords du dojo et des gymnases ainsi que des rencontres avec le public. Athlètes, entraîneurs, équipe médicale, préparateurs physique et mental, 60 personnes de l'équipe de France vont ainsi séjourner à Forges-les-Eaux.

"C'est parfait pour la mise au vert. Ici, à Forges, c'est un écrin de verdure, on est proches de l'Insep à Paris et puis il y a aussi la qualité des équipements sportifs, remarque Antonio Meffé. Ça permet d'attirer l'œil sur le dojo, sur le club et sur la ville, je pense que tout le monde y gagne." Au-delà de l'image de la ville et du club, cette venue de l'équipe de France depuis 20 ans a permis l'acquisition de nouveaux matériels, notamment pour la musculation et la préparation physique.

Inauguré en 2006 puis entièrement rénové en 2018, le dojo a vu passer de nombreux champions, à commencer par le judoka normand David Douillet, qui en est à l'origine. Son ancien entraîneur, Jacques Lemaître, y officie toujours en tant que directeur de l'école de judo.