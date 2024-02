Manche. Après la levée des actions dans le département, les agriculteurs dans l'attente de concret

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé de nouvelles mesures en faveur du monde agricole, jeudi 1er février. Dans la Manche, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont décidé de suspendre leurs actions. "Ce sont des annonces importantes face à une décennie de décisions qui allaient à l'encontre de l'agriculture", constate Luc Chardine, des JA.

La vigilance reste de mise

Les deux syndicats vont désormais travailler avec la préfecture pour mettre en place, concrètement, les mesures annoncées par le gouvernement. Ils se donnent quinze jours à trois semaines : "Si jamais ces annonces ne sont pas suivies des faits, il suffit d'appuyer sur un bouton pour remettre les choses [les actions] en place", assure Jean-Michel Hamel, le président de la FDSEA.

Certaines mesures doivent attendre des décisions européennes. Pour cela, les deux syndicats agricoles vont attendre les élections européennes. Si rien n'évolue d'ici là, "la sanction sera le bulletin du 9 juin", affirme Jean-Michel Hamel.

"La mobilisation a été exemplaire dans le département"

Concernant la mobilisation, les deux élus syndicaux en sont contents. "On retient que la mobilisation a été exemplaire dans le département : respect des consignes, respect des consommateurs et aucune dégradation. En faisant propre, on arrive plus facilement au dialogue et on obtient des choses", remarque Jean-Michel Hamel.