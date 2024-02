Nord-Cotentin. Des jeunes phoques se reposent sur des plages

Si les phoques adultes ont l'habitude de s'installer sur les plages de la Manche quelques instants avant de regagner la mer, la situation est à prendre avec plus de "précaution" pour des jeunes mammifères marins car ils peuvent présenter des signes de détresse. Deux d'entre eux ont été aperçus dimanche 28 et lundi 29 janvier.

Des périmètres de sécurité mis en place

Les deux jeunes phoques qui se sont échoués sur ces bancs de sable se reposaient et leur état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Quand il y a connaissance de leur présence, des périmètres de sécurité et de protection sanitaire sont alors mis en place pour ne pas les déranger.

Des jeunes phoques présents. - Gérard Mauger/Gecc

Un jeune phoque gris, qui paraissait dans un état de fatigue dimanche 28 janvier, a quitté de "sa propre initiative" dès le lendemain la plage de Collignon à Tourlaville près de Cherbourg. Une surveillance avait été mise en place sous la coordination de l'observatoire Pelagis et du GECC, en lien avec la police municipale de Tourlaville et des étudiants du CNAM-Intechmer. "Il était important d'éviter de déranger, de toucher ou de laisser les chiens s'approcher de ce jeune phoque âgé de quelques semaines seulement et qui ne présentait pas de signes inquiétants de santé ou détresse", explique sur les réseaux sociaux le Groupe d'étude des cétacés du Cotentin (GECC) et des mammifères marins de la mer de la Manche. "Il avait probablement juste besoin de se reposer."

Lundi 29 janvier, un autre jeune phoque a été aperçu sur la plage d'Urville-Nacqueville. Le GECC a constaté que le mammifère ne présentait pas de signes de détresse ou de santé dégradée. Il est retourné à la mer mardi 30 janvier.