Fermanville. Deux jeunes phoques s'échouent sur la plage de Fréval

C'est une drôle de scène qu'a découvert Guillaume Aubry, un riverain de la plage de Fréval, à Fermanville. Ce samedi 11 novembre, peu après 10h du matin, alors qu'il promenait son chien, Guillaume Aubry a aperçu deux jeunes phoques échoués sur le sable. Inquiet, l'homme a immédiatement donné l'alerte sur les réseaux sociaux en indiquant aux badauds de ne pas s'approcher des mammifères qu'il jugeait alors "désorientés et fatigués".

"Tous deux semblaient désorientés et fatigués et l'un d'entre eux était légèrement blessé. Pelagis m'a demandé de leur faire parvenir des photos afin de faire une évaluation sur leur situation", expliquait alors Guillaume Aubry. Sans attendre, il a alors contacté l'observatoire Pelagis qui est le coordinateur du réseau national d'échouage de La Rochelle en Charente-Maritime.

Plus de peur que de mal

Très rapidement, l'observatoire a tenu à rassurer les plus inquiets. Après avoir pris connaissance des photos envoyées par Guillaume Aubry, ils ont conclu que les deux phoques étaient finalement en parfaite santé. Il s'agissait probablement d'une petite sieste avant de rejoindre la mer. Et c'est en effet ce qu'il s'est produit puisque plus tard dans la journée, les deux phoques ont repris le chemin de la mer sans le moindre encombre.