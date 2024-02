Tinchebray. La chanteuse Mentissa, de The Voice à la scène du Colys'Haie

Elle baigne dans la musique depuis son enfance. Il y a 10 ans, Mentissa remportait The Voice Kids Belgique. Cependant, elle s'est fait connaître du grand public dans la version adulte en France, en atteignant la finale en 2021. Depuis, la chanteuse de 24 ans a sorti son premier album La Vingtaine, sur lequel figure son titre Et Bam, écrit par Vianney. Elle a également commencé, au début de l'année 2023, sa première tournée solo. Elle a assuré plus de 70 concerts et encore une cinquantaine sont à venir, dont un passage dans l'Orne. Mentissa ouvre vendredi 9 février la saison musicale du Colys'Haie, à Tinchebray.

Un rendez-vous familial

Dans une petite commune ou une grande ville, face à 1 000 ou 10 000 personnes, peu importe. "A chaque fois c'est une première parce que tu ne sais pas devant qui tu te retrouves, lance la chanteuse, qui va se produire devant 2 300 personnes à Tinchebray. J'ai déjà fait des petites communes où les gens étaient beaucoup plus au rendez-vous et où le concert était beaucoup plus chaud. Je ne pense pas que ça dépende de la ville, mais plutôt du public, des gens, et à quel point ils sont motivés. Il y a des publics plus réceptifs, d'autres un peu moins. Il faut réussir à les bouger, donc à chaque fois c'est un challenge pour moi de me dire que ce soir, j'ai vraiment envie de me connecter aux gens. Et quand j'y arrive, c'est une mission réussie."

Mais alors, Mentissa en concert, c'est comment ? La Belge est accompagnée de ses musiciens pour un rendez-vous musical familial. Sinon, elle est la même personne sur scène que dans la vraie vie. "La seule différence, c'est que là, les gens me voient vraiment, je prends le temps de discuter, de raconter des petites blagues. Je pense qu'il y a une facette de moi qu'on connaît un peu moins que les gens découvrent en concert", juge-t-elle.

Mentissa se concentre pour le moment sur la fin de sa tournée. Elle écrit de temps à autre, quand l'inspiration se présente. "Bien évidemment, je me projette sur un deuxième album, mais ce ne sera pas pour demain", conclut-elle.

Pratique. Vendredi 9 février, à 20h30. Concert debout uniquement. Des places sont encore disponibles, billetterie sur tinchebray.fr.