Manche. Pierre en finale de la Star Academy : "Tout le monde a crié et moi, j'ai pleuré"

La voix est un peu brisée. La nuit a été courte. Mais pour de bonnes nouvelles. Christine Lepertel, la tante de Pierre Garnier, a savouré avec tout le village de Villedieu-les-Poêles dans la Manche la qualification de son neveu pour la finale de la Star Academy, samedi 27 janvier.

"C'était génial, on était 900 à la salle des Mont Havard à regarder sur un écran géant, et ça s'est super bien fini, c'était super !", raconte Christine, l'une de ses premières fans. Et l'engouement, la délivrance dans la salle a été palpable au moment de l'annonce de son nom en direct sur TF1, au détriment de celui de sa complice, Helena. "Tout le monde s'est mis à sauter de joie et à crier. Moi, ma réaction ? J'ai pleuré", raconte celle qui a toujours connu Pierre musicien, d'abord batteur, puis guitariste, pianiste et chanteur. Elle salue l'engouement populaire certain dans le village qu'elle explique : "Il a parlé de Villedieu-les-Poêles dans son portrait. Il fallait qu'on lui rende et quand on chante comme Pierre, on ne peut que lui rendre !"

"Quand il va arriver sur les marches de la mairie, ça va être bizarre"

Christine a particulièrement aimé le duo avec Woodkid et le passage a cappella de La Zarra. Désormais, elle souhaite évidemment le voir triompher en finale et se prépare à son passage annoncé à Villedieu-les-Poêles, mardi 30 janvier. "On est super contents parce qu'on est allé sur un Prime, mais on ne l'a pas vu. Je ne saurais pas vous l'expliquer mais j'ai aussi un peu d'appréhension. En plus il va faire un bain de foule, ça risque d'être choquant pour lui", explique encore sa tante qui décrit Pierre comme quelqu'un "de humble. Quand il va arriver sur les marches de la mairie, ça va être bizarre. Pour lui, et pour nous !"

La finale de Pierre face à Julien sera à suivre, samedi 3 février dans la soirée sur TF1.