Rouen. Je me suis mise à la pole dance… et ce n'est pas si simple !

Connaissez-vous la pole dance ? Cette semaine, je me suis lancé un défi, tester ce sport insolite à Rouen. Contrairement aux apparences, il est accessible à tous. Le plus difficile peut-être, c'est d'assumer d'être en brassière et en short court.

Renforcement musculaire et étirements

"C'est une activité très sportive et on peut progresser à son rythme", assure la coach de Brava Pole dance studio, Ludmila Znidarsic. Avant de se familiariser avec la barre de pole dance, un échauffement est nécessaire. Il faut installer au sol un tapis similaire à celui utilisé pour le yoga puis étirer son dos, ses poignets et son cou pour éviter toute blessure. C'est après que ça se corse : je dois enchaîner plusieurs séries d'abdominaux, de planches et d'autres exercices. L'objectif étant de travailler les bras, la sangle abdominale et les articulations. Selon notre niveau en sport, c'est plus ou moins dur mais, au bout de 10 séries de chaque, ça commence à faire mal ! Après avoir rangé les tapis, je peux enfin découvrir les premiers mouvements de pole dance. Dans ce cours tout niveau, il y a à la fois des débutants, des novices et des confirmés. Nous sommes répartis en différents groupes. Pour me familiariser avec la barre, je la tiens dans une main et fais trois pas avant de m'élancer. Plus facile à dire qu'à faire : la peur de tomber m'empêche de me laisser aller. Au fur et à mesure des passages, je prends confiance… et réalise des spins. "Ce sont des tours autour de la barre", explique la coach. Là encore, c'est assez difficile, il faut exercer une traction avec les bras pour ensuite pouvoir tourner. Heureusement, la professeure nous apprend à bien tenir la barre et nous montre le bon mouvement. Elle est très pédagogue et à l'écoute, c'est plutôt rassurant, surtout lorsqu'on découvre la discipline. Au début de la séance, la barre est fixe et ne bouge pas mais, pour pimenter les exercices, la professionnelle vient la débloquer pour qu'elle puisse tourner. C'est là que ça se complique : tenir une barre qui tourne et s'élancer dans le vide sollicite les abdominaux ! Après plusieurs essais, je réussis quand même à tourner. Mais pour le côté gracieux de la manœuvre, on repassera !

Je termine la séance - avant les étirements - par un dernier exercice. Le principe ? S'accrocher à la barre avec les mains et la coincer entre les cuisses comme un koala. Rien d'évident, mais je réussis ! J'ai découvert une discipline dont j'ignorais tout… et peut-être vais-je même m'y mettre pour de bon.