Place du commerce. De la nouveauté dans le centre-ville du Havre

Donner une seconde vie

à nos vêtements

Les Docks Vauban échangent vos

vêtements contre une carte-cadeau.

Le centre s'est associé à The Second Life,

spécialiste de la seconde main.

Le centre commercial des Docks Vauban, au Havre, propose un nouveau service depuis le début de l'année. The Second Life rachète vos vêtements de seconde main pour leur donner une nouvelle vie. En échange, vous recevez une carte-cadeau à utiliser dans les enseignes du centre. Les vêtements rachetés sont revendus en France sur le marché de la seconde main. Ceux qui ne sont pas éligibles à la reprise font l'objet de dons auprès de l'association havraise Le Grenier. La collecte se fait en ligne depuis le site internet des Docks Vauban. Le centre organisera également quatre collectes en physique chaque année, comme cela a déjà été le cas les 27 et 28 janvier derniers.

The Second Life reprend les vêtements homme, femme, bébé et enfant (de 1 mois à 10 ans) parmi 1 200 marques référencées. Il faut que les articles soient dans un état neuf ou quasi neuf. Les chaussures, bijoux, sacs, sous-vêtements, pyjamas, collants et autres accessoires ne sont pas concernés par la collecte. The Second Life n'accepte pas non plus les vêtements de plus de 10 ans ou en fourrure animale.

Pour Clémence Grégoire, la directrice du centre, ce "partenariat avec The Second Life permet d'allier des logiques de réemploi tout en offrant du pouvoir d'achat. C'est du gagnant-gagnant". En janvier, les Docks Vauban ont déjà permis de racheter plus de 110 vêtements.