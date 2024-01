Rouen. Un nouveau scénario de Cluedo géant à découvrir au Donjon

En lien avec les décors du jeu d'évasion actuel, l'équipe des maîtres du jeu du Donjon a imaginé un Cluedo dont l'intrigue se passe au moment de la débâcle allemande, en 1944. L'archéologue et professeur Alaska Johnson est porté disparu, mais il a laissé des indices pour retrouver une précieuse relique magique qui pourrait changer le cours de la guerre. L'intrigue et le contexte historique ne sont bien sûr pas sans rappeler les célèbres aventures d'Indiana Jones. Les participants sont invités à interroger quatre personnages, des proches du professeur, parmi lesquels se cache un traître. Mais pour résoudre cette enquête en 1h30, il va falloir faire preuve de perspicacité. Les maîtres du jeu, en costume d'époque et dont les personnages sont très travaillés, se lancent dans des improvisations bluffantes : à vous de recouper les informations pour tirer au clair cette affaire.

Pratique. Vendredi 26 janvier à 18h, 19h30 et 21h30 au Donjon de Rouen. 7,50€. donjonderouen.com