Normandie. Plages du Débarquement classées à l'Unesco : la lettre d'Hervé Morin à Emmanuel Macron examinée par l'Elysée

Les choses semblent aller dans le bon sens. Il y a quelques jours, le président de la Région Normandie Hervé Morin déclarait envoyer une lettre au président de la République Emmanuel Macron. Il s'agissait de solliciter ce dernier pour faire classer les plages du Débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco. Il lui demandait alors, à l'occasion de la cérémonie officielle du 80e D-Day, qui aura lieu à Omaha Beach, que tous les chefs d'Etat ou de gouvernement signent une déclaration commune soutenant la candidature.

Déjà une réponse de l'Elysée

Cette inscription à l'Unesco "doit permettre de servir la cause de la paix en Europe et dans le Monde", illustre Hervé Morin dans sa lettre adressée au Président. "La demande met en exergue l'héritage culturel issu de l'événement, rassemblant très largement autour des valeurs de liberté, de paix, de réconciliation et d'un message partagé", indique-t-il plus haut dans sa lettre.

Une lettre qui a donc reçu une réponse, se réjouit ce mardi 23 janvier la Région. "Le conseiller culture de l'Elysée vient de prendre l'attache de la Région, afin d'organiser une rencontre avec le conseiller mémoire et le chef d'état-major particulier, pour examiner les initiatives pouvant être prises dans la perspective de la rencontre des chefs d'Etat du 6 juin prochain". Pour résumer, des proches du Président vont se pencher sur le sujet.

Rien n'est encore gagné, mais la demande d'Hervé Morin semble recevoir un écho dans les hautes sphères politiques, de quoi avoir bon espoir pour le classement prochain des plages au patrimoine mondial de l'Unesco.