[Vidéo] Louvigny. Inondations : à quoi servent ces aquabarrières le long de l'Orne ?

Il faut dire que la commune de Louvigny est habituée en cas d'intempéries. Placée en zone inondable, elle est l'une des premières communes impactées en cas de fortes pluies dans le département du Calvados. En l'espace de 48 heures, le niveau d'eau de l'Orne, rivière qui traverse la commune, a augmenté de 2,50m. Par conséquent, 400m d'aquabarrières ont été installées le long de la rivière mercredi 17 janvier.

400m d'aquabarrières

Une quinzaine d'agents de la société Sade, sous-traitée par la municipalité, était à pied d'œuvre pour installer ces barrages dès la veille, pendant 12 heures environ. Ces aquabarrières servent à protéger les riverains, notamment "180 maisons qui sont susceptibles d'être inondées", précise le maire, Patrick Ledoux.

Cinq habitants qui ont quasiment les pieds dans l'eau bénéficient aussi d'aquabarrières. C'est le cas de Nathalie Lefort. Son jardin borde la rivière. "Sans les aquabarrières, je ne serais pas aussi sereine. Mais j'ai la chance d'avoir une maison surélevée de 4 mètres, dit celle qui est propriétaire depuis cinq ans. Je ne suis pas inquiète, elles nous protègent."

Ces aquabarrières permettent de se protéger des niveaux d'eau de plus d'1,50m. "Il y a quinze jours, on avait atteint 2,30m d'eau sur l'Orne. Cela faisait 23 ans que ce n'était pas arrivé à cette période de l'année !", constate Patrick Ledoux. La commune se prépare à d'autres ajustements pour ses riverains. Deux rues sont fermées à la circulation, entre le pont de chemin de fer entre Fleury-sur-Orne et Louvigny et la salle des fêtes de Louvigny. La route entre Louvigny et Caen, via le viaduc de la Cavée, est aussi fermée aux automobilistes. "La route sera impraticable plusieurs jours", assure l'édile.