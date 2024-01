Football. En 16e de finale de la Coupe de France, le HAC se déplace à Châteauroux

Le HAC se déplace à Châteauroux dimanche 21 janvier, dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Le match se jouera à 17h30 au stade Gaston-Petit.

Les Bleu et Rouge de la Berrichonne de Châteauroux comptent bien créer l'exploit ce week-end. Cela faisait six ans qu'ils n'avaient pas atteint ce niveau en Coupe de France. Une coupe qu'ils n'ont jamais remportée. Leur meilleure performance sera une finale, en 2004. L'occasion également pour Châteauroux de briller cette saison alors que le club est à la traîne en National (16e du classement).

Côté HAC, le club est actuellement très en forme. Cette saison en Ligue 1 donne des ailes à nos Ciel et Marine. Ils sont actuellement 11e du championnat et sont bien partis pour se maintenir en Ligue 1 pour une deuxième saison. Mais la Coupe de France n'est pas une compétition qui sourit aux Havrais. Le dernier trophée remonte à 1959 et la dernière finale à 1920.