France-Monde. "Le Juste Prix" de retour sur M6:  Les candidatures sont ouvertes !

Voilà qui va faire plaisir aux amateurs du jeu culte "Le Juste Prix" ! L'émission sera de retour sur M6. La chaîne a officialisé la nouvelle via Guillaume Charles, le directeur général des programmes.

Et c'est un nouveau visage qui sera à la tête du jeu qui a fait les belles heures de TF1 avec Max Maynier, Patrick Roy ou encore Philippe Risoli, et plus récemment Vincent Lagaf'. En effet, c'est Eric Antoine, le magicien découvert grâce à "La France a un incroyable talent", devenu animateur star de M6, qui animera cette nouvelle version du jeu.

Pour le moment, la date de diffusion n'est pas connue. Ce que l'on sait en revanche, c'est que "Le Juste Prix" sera diffusé chaque soir à 19h et qu'il s'agira d'un mélange d'anciens et de nouveaux jeux.

Le casting est ouvert pour devenir candidat et tenter de remporter la vitrine. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur leur site internet en entrant tout simplement ses coordonnées.

