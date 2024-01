Météo. Au moins 10 centimètres de neige attendus en Seine-Maritime

C'est le département de la Seine-Maritime qui est le plus concerné par l'épisode neigeux prévu en Normandie ce mercredi 17 janvier. La quantité de neige pourrait d'ailleurs être assez exceptionnelle, puisqu'on peut "tabler sur au moins dix centimètres", selon Thierry Loquet, prévisionniste pour la Normandie chez Météo France.

Attention cependant, ce n'est pas tout le département qui est en proie à ces intenses chutes. L'intérieur de la Seine-Maritime est le plus concerné, et notamment "le nord de la Seine". Ainsi, Rouen et Le Havre ne devraient pas être autant touchés, à l'inverse "du pays de Caux et du pays de Bray".

Comment expliquer ce phénomène ?

Une perturbation amenant de la pluie et une certaine douceur remonte vers le nord et va se confronter à l'air froid ambiant. La zone de contact, se traduisant généralement par un épisode de neige, se trouve ainsi en plein milieu de la Seine-Maritime. Un scénario plus classique que celui de la semaine passée ayant amené une quantité de neige surprise, selon le prévisionniste, mais qui reste évidemment sous réserve d'une situation qui peut toujours évoluer.