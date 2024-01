[Photos] Darnétal. Fini les box : au Haras de l'étoile, les équidés vivent en liberté

Des chevaux en liberté dans une écurie, c'est l'idée d'Estelle Carpentier, gérante du Haras de l'étoile situé à Darnétal, près de Rouen. Ici, "le cheval est l'acteur". Ce projet s'inscrit dans la continuité de son premier poney-club Poney-Nature, situé au même endroit. En 2015, ce dernier a été labellisé EquuRES, une distinction qui atteste son engagement envers le bien-être animal et environnemental. Aujourd'hui, tous les équidés vivent au Haras de l'étoile.

22 chevaux en liberté toute l'année

Depuis longtemps, Estelle Carpentier s'intéresse à l'éthologie, la science des comportements des espèces animales au sein de leur milieu naturel. "Avec toutes ces connaissances, je ne pouvais plus garder mes chevaux en captivité", confie-t-elle. C'est comme ça qu'est née cette écurie active, qui s'étend sur 15 hectares avec une capacité d'accueil de 35 chevaux. Aujourd'hui, ils sont 22 à y vivre en liberté, divisés en deux groupes selon leurs affinités. S'ils ont faim, "des automates les incitent à se déplacer vers la nourriture", explique la gérante. Chaque cheval possède un collier pucé. Une fois arrivé devant le dispositif, l'animal est reconnu et la porte s'ouvre pour le laisser entrer dans un sas où une mangeoire est installée. La nourriture est ensuite servie à l'image d'un distributeur automatique, un gain de temps précieux pour Estelle Carpentier et son équipe.

Pratique. Haras de l'étoile, 56 rue Alfred-Duthil à Darnétal. Tél. 02 32 12 02 02.