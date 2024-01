Bihorel. Label EquuRES : l'hippodrome des Trois Pipes obtient la distinction "Engagement"

L'annonce est tombée le jeudi 28 décembre dernier : l'hippodrome de Bihorel se labellise EquuRES Hippodrome à l'échelon "Engagement". Il fait partie de l'un des 17 hippodromes de la Fédération des courses d'Île-de-France et de Haute-Normandie et accueille des réunions de trot attelé et monté.

Une démarche en faveur du bien-être animal et de l'environnement

L'hippodrome de Bihorel se soucie du bien-être animal. Preuve en est : il vient d'obtenir le premier niveau du label EquuRES "Engagement". - Thomas Delaunay

C'est une première étape pour l'hippodrome de Bihorel des Trois Pipes qui vient de recevoir une distinction bien particulière : le premier niveau du label EquuRES. Il se divise en trois échelons : Engagement, Progression et Excellence. "C'est un label qui est mis en place partout en France comme au sein des centres équestres", indique Didier Delaunay, le président de la société des courses de Bihorel près de Rouen. Il s'agit d'un engagement envers le bien-être animal et l'environnement. "L'objectif est d'obtenir les bonnes pratiques alors des audits ont lieu pour savoir si l'établissement respecte ses engagements" poursuit-il.

Plusieurs critères pris en compte

Le label EquuRES Hippodrome s'inscrit dans la continuité du label EquuRES, spécifiquement adapté pour les activités propres aux hippodromes. Afin de pouvoir labelliser l'hippodrome de Bihorel, Didider Delaunay et son équipe ont dû répondre à un cahier des charges rigoureux. Parmi les critères pris en compte, il y a le fait de ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou encore avoir des boxes de tailles réglementaires. "Des points sont rédhibitoires et on a deux ou trois ans pour se mettre en règle", explique le professionnel. "Au niveau de notre fédération régionale, 13 hippodromes sur 15 sont labellisés alors que dans d'autres régions ce n'est pas le cas", assure-t-il.