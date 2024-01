Vire. Une formation d'éleveur laitier pour répondre aux besoins de la région

C'est un secteur qui recrute. En réponse aux besoins de la région viroise dans l'élevage bovin, la formation d'éleveur laitier s'est installée sur le campus agricole de Vire. Pour la deuxième année où elle est mise en place, elle est dispensée depuis le 18 décembre 2023, jusqu'au 19 mars 2024. En apprentissage, c'est une formation très pratique, pour apprendre "les bases de la traite bovine, l'alimentation bovine et la conduite d'engin agricole", indique David Gallet, conseiller entreprise chez France Travail (ex Pôle emploi). Cette agence et Ocapiat, un OPCO -organisme accompagnant la formation professionnelle-, à l'origine de la formation, détectent les besoins des entreprises, puis cherchent un centre de formation pour en ouvrir une nouvelle : "Les besoins étaient grands sur le secteur de Vire", explique David Gallet.

Formation pratique

L'enseignement est réparti en 400 heures, à raison de deux tiers de cours sur le campus et un tiers en stage professionnalisant. La formation est cofinancée par un OPCO, pour payer la formation, et France Travail, pour la rémunération des stagiaires. "Cette formation d'éleveur laitier, souligne David Gallet, est à destination des demandeurs d'emploi ou de personnes en reconversion professionnelle. A sa sortie, les étudiants sont entièrement autonomes." Si elle a pour objectif de donner toutes les clés pratiques du métier, la formation n'est cependant pas qualifiante, son suivi et sa réussite n'étant pas sanctionnés par un diplôme. Cette année, sept personnes se sont inscrites grâce à France Travail et une autre est en reconversion professionnelle. Il y a à la fin de la session "un très bon taux de retour à l'emploi" en raison de la forte demande, et "le rayonnement s'étend à l'ensemble de la Basse-Normandie", précise le conseiller. Pour toute information, se rapprocher de l'agence France Travail à Vire.