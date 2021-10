MobExplore Rouen de façon ludique

MobExplore vient d’arriver à Rouen et conviendra certainement à ceux qui voudront visiter la ville en toute indépendance. Cette application, téléchargeable gratuitement sur I-phone et Smartphone, permettra bientôt au visiteur de déambuler dans les rues de la ville ou de partir à la découverte d’un monument en suivant un parcours interactif et ludique. “C’est un moyen de transmettre la culture en sortant du côté académique des visites guidées”, explique un des membres de l’entreprise.

La visite se déroule donc au fil des questions, agrémentées de vidéos ou de photos. “C’est une sorte de ‘serious game’, très en vogue aujourd’hui, qui permet de capter plus longtemps l’attention de celui qui visite.” Si Mobexplore fait son entrée à Rouen, c’est que “la ville et la région sont très riches au niveau culturel et patrimonial. C’est un terrain idéal pour Mobexplore.” Et des visites ludiques à venir pour les curieux.