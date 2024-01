Evénement. Les Puces rouennaises, la foire aux bonnes affaires

L'événement, destiné tout aussi bien aux professionnels de la brocante qu'aux amateurs, accueille cette année pas moins de 200 antiquaires répartis sur cinq halls. Aux Puces rouennaises, certains sont spécialisés dans une époque précise, d'autres sont surtout amateurs de belles pièces. Il faut donc s'armer de patience pour chiner et dénicher une pépite. Pour les indécis ou pour confirmer un choix, comme à l'accoutumée, un stand d'experts se met à votre service gratuitement. On peut les solliciter pour un avis de connaisseur sur un meuble ou un objet repéré sur les puces, mais on peut aussi venir faire authentifier un bibelot de sa propre collection. Depuis maintenant quelques années, les puces sont couplées avec le salon Normandie Vintage, qui propose en plus une immersion dans la culture des années 50 et 60, abordée sous tous ses angles : du costume féminin au rock ou aux belles automobiles chromées.

Pratique. Du vendredi 12 au dimanche 14 janvier au Parc des expositions de Rouen. 2 à 6,50€. pucesrouennaises.com