Rouen. Les Puces Rouennaises 2017, reconnue comme  La Plus belle Brocante de France 

Pour cette 16e édition des Puces Rouennaises, le Parc des Expositions ouvrira ses portes du 8 au 10 Septembre. Reconnue comme " La Plus belle Brocante de France ", les Puces Rouennaises offrent un large choix de marchandises dont la qualité est certifiée par des experts.



Nathalie Machado, responsable de la communication des Puces Rouennaises nous en dit un peu plus…:





Quelques Chiffres:

5 halls du Parc Expo, accueilleront, près de 200 brocanteurs, tous professionnels, et vous serez plus de 15 000 visiteurs à déambuler dans les allées.



Pour vous guider dans vos achats, un service d'experts est mis à votre disposition gratuitement pendant toute la durée du salon afin de vous aider à estimer un bien, vous conseiller, et vous en dire peut-être un peu plus sur l'objet qui vous a tapé dans l'oeil.

Nouveautés de cette 16ème édition:

Deux nouveautés sont mises en place ce week-end: La première, c'est une exposition consacrée au Camping, dans les années 50-60. Découvrez comment les Français campaient à l'époque, et les mobiliers vintage qu'ils utilisaient.

La seconde nouveauté, c'est la Forie au Disque, pour découvrir ou redécouvrir de vieux vinyles, CD, et même K7!









Pour tous les goûts et tous les budgets, les Puces Rouennaises raviront les chineurs, amateurs d'art mais aussi les amoureux de décoration!

Infos Pratiques:

Vendredi 8, Samedi 9 et Dimanche 10 Septembre.

Dans les halls 1 à 5 du Parc des Expositions de Rouen.

Entrée: 6,60 €.



pucesrouennaises.com