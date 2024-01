Manche. Fortes pluies : quel est l'état des nappes phréatiques ?

Les précipitations de ces derniers jours remplissent et arrangent les nappes phréatiques en ce début d'année. Toutefois, de fortes averses saturent certaines de ces nappes dans la Manche. Il existe différentes nappes dans le département.

Erwan Blondel, chef de service à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Impossible de lire le son.

Pour chaque nappe, la décharge commence fin mars-début avril jusqu'en septembre-octobre. Si février et mars sont secs, la décharge commencera plus tôt et se poursuivra dans l'arrière-saison si octobre et novembre ne sont pas pluvieux.

Les nappes de surface "saturées"

Les nappes de surfaces que l'on trouve dans toutes les zones humides, les marais ou encore les lits des rivières, sont "saturées", selon Erwan Blondel, chef de service à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Quant aux nappes plus profondes qui constituent les réserves en eaux potables, celles-ci dépendent des principales géologies du département : "Actuellement, nous avons accès aux données piézométriques [niveau d'eau dans les nappes d'eau souterraine] de décembre et d'une manière générale, la tendance de novembre se confirme. Le début de la recharge 2023-2024 est très excédentaire. Les précipitations de décembre ont engendré de nouveaux épisodes de recharge et les prévisions saisonnières sont optimistes."

Erwan Blondel, chef de service à la Direction départementale des territoires et de la mer de la Manche. Impossible de lire le son.

Au sujet des nappes réactives (sol avec sable, gravier, calcaire…), ce début de recharge hivernale permet d'espérer des niveaux "satisfaisants" en sortie d'hiver. Cependant, la situation peut également se dégrader rapidement en cas de pluviométrie insuffisante. Les niveaux de l'été 2024 dépendront d'une recharge abondante durant l'hiver et perdurant durant le printemps, afin de repousser le début de la période de vidange.

Le Trottebec près du château des Ravalet à Tourlaville près de Cherbourg.

Le point par secteur

Au sud de la Manche, des nappes sont présentes dans le massif granitique armoricain des bassins-versants de la Sélune et de la Sée : "Les niveaux de nappes sont jugés en décembre très haut dans la Sée, et modérément haut dans la Sélune, par rapport à un mois de décembre moyen, précise Erwan Blondel. En décembre, les niveaux semblaient tendre vers des niveaux plus hauts qu'en janvier 2022 et 2023, mais moins qu'en 2020 et 2021."

Des nappes se trouvent aussi dans des schistes et des grès associés au massif armoricain dans l'est du Cotentin, dans le bassin-versant de l'Aure proche de Cerisy-la-Forêt, ou sur la côte ouest dans le bassin-versant de l'Ay. "Il semble que ces petites nappes sont modérément hautes pour la saison, leur recharge doit être confirmée", intervient Erwan Blondel.

Des petites nappes se situent dans des sables du quaternaire et de la fin du tertiaire, autour de Marchésieux, Lessay et Saint-Sauveur-le-Vicomte : "Les niveaux sont actuellement très hauts. A nouveau, on retrouve en décembre des niveaux similaires à ceux de janvier 2020 et 2021 alors qu'en janvier 2022 et 2023 les niveaux étaient notablement plus bas."

La nappe la plus importante est dans les sables et les grès du Trias que l'on trouve dans le bassin de la Douves et profondément sous les marais du Cotentin. "Le niveau est jugé haut ce mois de décembre, et semble dépasser les situations de janvier 2022 et 2023 pour tendre vers la situation de 2021. Ces nappes plus étendues ont une inertie plus longue."

Le point le jeudi 4 janvier dans le département de la Manche. Impossible de lire le son.

La situation des rivières

Les rivières de la Manche sont aujourd'hui très réactives avec la pluviométrie importante de cet automne. Un épisode de pluie intense et/ou long provoquera inévitablement une montée rapide des eaux. A l'inverse, une semaine sans pluie et les niveaux redescendront. "Si les précipitations demeurent soutenues, on peut donc s'attendre à des cours d'eau réactifs jusqu'en mai", conclut Erwan Blondel.