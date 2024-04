Cherbourg. Lutte contre les inondations : l'avenue de Paris désormais à l'abri de l'eau ?

C'est un soulagement pour les habitants de ce quartier. Commencés en avril 2022, des travaux de protection et de sécurisation des rives de la Divette, près de l'avenue de Paris à Cherbourg, viennent de se terminer, avec une réception du chantier organisée mardi 26 mars.

Un lointain souvenir

C'était en 2010. L'avenue de Paris qui permet de rejoindre le centre-ville de Cherbourg en venant de la Glacerie avait été touché par une crue exceptionnelle de la Divette. Résultat, une avenue, des commerces et des habitations se sont retrouvés sous l'eau. Un scénario catastrophe que les habitants ne souhaitaient plus revivre. La solution toute trouvée après une étude était un ajustement du niveau de protection sur les berges gauche et droite de la Divette, à savoir un rehaussement.

Une sécurisation des rives de la Divette a été réalisée près de l'avenue de Paris à Cherbourg. - Agglo du Cotentin

Une opération de 2,9 millions d'euros

Ces travaux ont pris du temps car il a fallu reprendre partiellement et parfois complètement en profondeur les murets pour réduire le risque de submersion marine sur environ 765 mètres. Même si le risque zéro n'existe pas, ces ouvrages permettent d'éviter de nouveaux débordements du cours d'eau.

Les travaux ont été inaugurés mardi 26 mars en présence de nombreux élus dont Jean Morin, président du Département, Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, et David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin. - Agglo du Cotentin

Le coût total des travaux s'élève à un peu plus de 2,9 millions d'euros, dont un peu plus de deux millions pris en charge par l'Agglo du Cotentin, 700 000€ par le Département et 180 000€ par l'Etat via la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR).