Saint-Vaast-la-Hougue. Voie verte : fini l'herbe, du sable stabilisé pour pédaler et marcher !

Située sur le tracé de la vélomaritime, la voie verte entre Saint-Vast-la-Hougue et Réville comportait une section de 600 mètres sans revêtement. "Ouverte depuis plus de dix ans, cette section entre les routes du Bout du fil et de la Bijude, était jusqu'à cette année en herbe et donc peu confortable pour les cyclistes", précise Jean-Claude Braud, conseiller départemental en charge du plan vélo dans la Manche.

Jean-Claude Braud, conseiller départemental en charge du Plan vélo dans la Manche. Impossible de lire le son.

Le Département a ainsi réalisé des travaux consistant notamment en la mise en œuvre d'une structure de chaussée avec un revêtement en sable stabilisé sur la section. Une noue, sorte de pente, a été créée afin de permettre l'infiltration des eaux pluviales. La signalisation et les traversées au niveau des intersections ont également été revues. Le coût des travaux s'élève à 85 000 €. L'inauguration de ce nouveau décor a eu lieu jeudi 21 décembre.

L'inauguration a eu lieu en présence de Jean Morin, président du Département, et de nombreux élus comme Axel Fortin-Larivière, vice-président en charge des déplacements.

Revêtement en sable stabilisé : c'est quoi ?

Ces travaux s'inscrivent dans l'accélération du plan vélo mis en place par le Département de la Manche. Benoit Manquest, technicien infrastructures vélos au sein de l'agence technique départementale du Cotentin à Valognes, explique les effets positifs du revêtement en sable stabilisé.

Benoit Manquest, technicien infrastructures vélos au sein de l'agence technique départementale du Cotentin à Valognes. Impossible de lire le son.

Jean-Claude Braud salue la "solidité" de cette technique.