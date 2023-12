Orne. Rétrospective 2023, le Pôle International des Sports Equestres inauguré au Haras du Pin

La fin de l'année est traditionnellement le temps de faire la rétrospective des évènements qui ont marqué les douze derniers mois. Dans l'Orne, cette année 2023 a été marquée par la concrétisation du renouveau du Haras du Pin, avec l'inauguration du Pôle International des Sports Equestres.

Sous contrôle de l'État désargenté, le Haras périclitait… jusqu'à sa reprise par le département de l'Orne et par la région Normandie qui à grands coups de millions d'euros, lui redonnent vie sur le plan sportif, touristique, et de la formation. C'est déjà l'immense Pôle International sportif qui a été inauguré en octobre 2023 avec quatre carrières, 300 boxes, un restaurant… " c'est l'un des plus beaux sites, sinon le plus beau en Europe ", nous ont confirmé bien des cavaliers lors de l'accueil durant l'été 2023 des Championnats d'Europe de concours complet.

En, 2024, 110 jours de concours hippiques sont déjà programmés au Pin et la Nouvelle-Zélande a choisi ce site pour s'y entraîner préalablement aux Jeux Olympiques de Paris.

Mais le projet touristique du Pin se précise aussi avec des cabanes de luxe qui seront bientôt implantées dans les arbres de l'hippodrome. Enfin, les travaux du futur centre de formation aux métiers du cheval s'achèvent aussi : les pompiers de toute la France viendront s'y former et ce sera une école sur le commerce international des chevaux.