Le Pin-au-Haras. La compétition des championnats d'Europe de concours complet va débuter

Les championnats d'Europe de concours complet (avec dressage, saut d'obstacles et cross) sont disputés à partir de jeudi 10 août sur le site du Haras national du Pin : 58 cavaliers représentent quatorze nations.

Les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Autriche seront là pour tenter de décrocher l'une des deux ultimes places encore disponibles pour l'épreuve équestre des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui sera disputée l'an prochain dans le Parc du Château de Versailles, alors que les Français tenteront de décrocher au Pin leur premier titre européen par équipe.

"Ce sera du grand spectacle", promet le cavalier Astier Nicolas, champion du monde en 2012 chez les moins de 25 ans, puis en 2017, médaillé d'or par équipe lors des JO de Rio de Janeiro en 2016. Il souligne "l'espace exceptionnel au Pin, dont disposent les compétiteurs pour s'exprimer dans leur sport".

Le programme

Au programme : l'épreuve de dressage des championnats d'Europe est disputée sur la carrière de l'Orne du pôle international de sports équestres jeudi 10 et vendredi 11 août de 10 heures à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 10. L'épreuve la plus spectaculaire, celle du cross, sera disputée samedi 12 dans le parc du hautbois. Enfin, le saut d'obstacles clôturera la compétition le dimanche 13.

Jeudi 10 en marge de la compétition : démonstration de paddock-polo à 14 heures sur la carrière du château. Attention, les spectateurs doivent acheter leurs billets sur Internet avant de venir au Haras du Pin.