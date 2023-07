Monument préféré des Français . Le Haras du Pin en finale pour représenter la Normandie : plus que quelques jours pour voter 

À l'occasion de la quarantième édition des Journées européennes du patrimoine, France Télévisions avec Stéphane Bern a décidé de renouer avec Le Monument préféré des Français, dont le vainqueur sera consacré à la mi-septembre.

L'émission de télé "Le monument préféré des Français" sera une nouvelle fois présentée par Stéphane Bern.

Trois monuments étaient en lice pour représenter la Normandie : le Haras du Pin dans l'Orne, le Palais Bénédictine en Seine-Maritime ou encore le château de Boutemont et ses jardins dans le Calvados. Site touristique le plus visité de l'Orne avec plus de cent mille visiteurs l'an dernier, le Haras national du Pin vient de remporter cette sélection régionale. Quatorze monuments en France restent en lice pour la finale !

Chacun est invité à voter en ligne pour le Haras du Pin qui représente la Normandie, avant le vendredi 21 juillet.