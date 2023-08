Orne. Championnats d'Europe de concours complet au Haras du Pin : tout savoir pour y accéder et se garer

De très nombreux panneaux sont apparus le long des routes de l'Orne pour informer les automobilistes. À l'occasion des championnats d'Europe de concours complet qui seront disputés du jeudi 10 au dimanche 13 août au Haras national du Pin, une réglementation toute particulière est mise en place. Les organisateurs attendent 25 000 spectateurs et veulent éviter le cauchemar des Jeux Équestres Mondiaux, en 2014, lors desquels il y avait eu des dizaines de kilomètres de bouchons. Tous ceux qui ne vont pas assister à cette compétition sont invités à utiliser les autoroutes A28 et A88 pour éviter les routes départementales dans un triangle entre Sées, Argentan, et Gacé.

Par où accéder au haras ?

Samedi 12 août, à l'occasion de la compétition de cross - la plus populaire - le site du Pin ne sera accessible qu'aux visiteurs qui arriveront par trois routes : ceux venant de l'ouest (Flers, Caen) via les routes départementales ou l'A88 (sortie Argentan) arriveront par Argentan (via la rocade) et Le Bourg-Saint-Léonard. Ceux venant du nord (Lisieux, Bernay, Rouen via les départementales ou l'A28 sortie Gacé) accéderont au site du Haras via Exmes. Enfin, tous ceux venant du sud (Le Mans, Alençon via les départementales ou l'A28 sortie Sées) accéderont au Haras du Pin via Nonant-Le-Pin. Toutes ces indications sont fléchées le long des axes routiers concernés.

À proximité du Haras du Pin, des sens uniques seront mis en place entre 6 heures et 15 heures, puis inversés pour permettre de repartir plus aisément en fin de journée. Ces sens uniques seront mis en place afin de pouvoir circuler simultanément sur deux files de voitures allant vers le Pin, pour remplir les parkings plus rapidement, réduisant ainsi l'éventuel temps d'attente des visiteurs.

De multiples parkings

Les spectateurs auront préacheté leur place de parking sur Internet en même temps que leurs billets d'entrée. Les parkings sont matérialisés par des panneaux de couleur (vert pour les visiteurs, jaune pour les VIP, blanc pour les concurrents et les équipes). Des parkings (orange) sont aussi prévus pour les automobilistes sans pré-réservation, mais ils sont plus éloignés du site. 8 000 places de stationnement sont prévues. Dans les parkings, des bénévoles guideront les automobilistes jusqu'à leur place de stationnement. Le parking pour les motos est situé à côté de La Poste du Haras du Pin, proche de la grille d'honneur. Un parking pour les camping-cars (violet) sur pré-réservation, est prévu à l'hippodrome du Pin.

Des navettes (sur pré-réservation) seront également organisées entre la gare SNCF d'Argentan et le Pin, à l'arrivée des trains de 8 h 44 (Le Mans/ Alençon), 9 h 53 (Caen), et 10 h 46 (Paris) avec retour le soir entre 17 heures et 20 heures.

À l'occasion de ces championnats d'Europe de concours complet, la gendarmerie de l'Orne a été autorisée par la préfecture de l'Orne à utiliser une caméra embarquée à bord d'un aéronef "pour maintenir ou rétablir l'ordre". Cet engin pourra être utilisé sur les communes du Pin-au-Haras et de Gouffern-en-Auge, de jeudi à dimanche.