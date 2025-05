Étretat. Trois personnes bloquées par la marée au Trou à l'Homme

Encore des promeneurs bloqués par la marée à Etretat. Jeudi 1er mai, le club de voile d'Etretat a signalé deux adultes et un enfant isolés par la marée montante au niveau du Trou à l'Homme. Le semi-rigide SNS 5-003 Chicard de la station de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) d'Yport ainsi qu'un moyen nautique des pompiers ont été engagés sur place. Les trois personnes ont finalement été récupérées par les pompiers et déposées saines et sauves sur la plage d'Etretat.

La préfecture maritime rappelle que pour profiter de la mer et du littoral en toute sécurité et éviter de mobiliser inutilement de nombreux moyens de sauvetage, les usagers doivent respecter quelques consignes simples :

• Consulter avant toute sortie en mer ou promenade sur le littoral les prévisions météorologiques et connaître les coefficients de marées.

• Etre équipé d'un moyen de communication en état de marche.

• Conserver en permanence un repère visuel et un point de repli sur la terre ferme.

• Ne pas s'engager sur l'estran en cas de doute ou de méconnaissance des lieux.