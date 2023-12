Caen. Pendant le carnaval étudiant, il mord un agent de sécurité

Agé de 25 ans, un homme était convoqué au tribunal judiciaire de Caen ce jeudi 21 décembre pour des violences commises lors de l'édition 2023 du carnaval étudiant de Caen. Les faits se sont déroulés le 30 mars dernier. Le prévenu, absent à l'audience, s'est montré violent envers deux agents de sécurité au niveau du Parc des expositions de Caen, point d'orgue de l'un des plus grands carnavals étudiants d'Europe.

Morsures sur la jambe

Il est 22h35 lorsque la police est appelée par des agents de sécurité. Deux de leurs collègues sont agressés par un jeune homme fortement alcoolisé. Ce dernier tentait d'escalader une barrière. L'agent a voulu l'empêcher avec l'aide d'un collègue. Le carnavalier s'est alors énervé, a proféré des insultes et des menaces de mort. "Je vais te retrouver, tu feras moins le malin quand je vais te tuer", avait-il déclaré avant de mordre l'un des agents de sécurité au genou et au mollet. Ce dernier a été conduit au CHU de Caen, où un médecin a constaté des traces de morsures. Une plainte a été déposée le lendemain.

Entendu par les policiers, le prévenu reconnaît les insultes mais réfute les menaces de mort et ne se souvient pas des morsures. A la barre, une des victimes explique qu'ils ont dû le maîtriser car il voulait aussi s'en prendre aux autres carnavaliers. Les deux confirment les insultes, menaces de mort et morsures. La procureure confirme les faits et déplore les débordements de l'homme violent.

Après délibéré, il est condamné à 4 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins et de travail, d'un stage d'addiction alcoolique, interdiction de contact avec les victimes et de fréquenter les débits de boissons. Il devra verser en outre 800€ à l'agent qui a subi les morsures, 400€ à l'autre et 1 600€ pour les frais d'avocat.