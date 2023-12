Cherbourg. Intrusion de migrants : des caméras thermiques pourront être utilisées au port de commerce

Dispositif de sécurité renforcé au port de commerce de Cherbourg, et notamment dans la Zone d'accès restreint (ZAR) du terminal transmanche. Dans un arrêté pris lundi 18 décembre et dévoilé jeudi 21 décembre, le préfet de la Manche Xavier Brunetière a décidé d'autoriser l'utilisation de caméras aéroportées avec fonction thermique afin de repérer plus vite et facilement les tentatives d'intrusions de candidats à l'exil.

Une pression migratoire "conséquente"

Cet outil permet d'intervenir rapidement de jour comme de nuit grâce à des informations de localisation précises. A Cherbourg, la pression migratoire est "conséquente" pour franchir irrégulièrement la frontière et rejoindre l'Angleterre ou l'Irlande à bord des ferries. Depuis le début de l'année, 183 interpellations donnant lieu à des procédures judiciaires ou administratives ou mesures de protection pour les mineurs non accompagnés ont été réalisées.

A l'intérieur du terminal transmanche.

Ferroutage : vers plus de migrants

Le préfet rappelle que les migrants s'exposent à des risques de chutes et de blessures graves. Il ajoute également que ces intrusions occasionnent des préjudices pour le port et les sociétés de transport et génèrent des violences entre migrants et chauffeurs routiers. Selon la préfecture, ces tentatives d'intrusions pourraient s'aggraver d'ici l'automne 2024, avec la mise en place de l'autoroute ferroviaire entre Cherbourg et le sud de la France.