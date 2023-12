Caen. Dix nouvelles rames de tramway sur le réseau Twisto

Afin d'augmenter le confort de ses usagers, la communauté urbaine de Caen la Mer se dote de dix nouvelles rames de tramway entre décembre 2023 et février 2024. La première rame est livrée mercredi 13 décembre au Centre d'exploitation et de maintenance du tramway (CEMT) à Fleury-sur-Orne, par convoi exceptionnel. Cette opération de grande ampleur vise à répondre "à la hausse de la fréquentation de la ligne T2", précise Caen la Mer. Plus de 8 000 voyages par jour sont enregistrés sur cette ligne, entre le Campus 2 et la Presqu'île, entre septembre et début décembre. Cela représente près de 3% de plus qu'en 2022 à la même période.

Un tram toutes les 8 minutes

Ainsi, grâce à ces rames supplémentaires, la fréquence de passage sera augmentée. Le tramway passera toutes les 8 minutes sur la ligne T2 contre 10 minutes auparavant. Deux rames supplémentaires sont intégrées sur le réseau aux heures de pointe, entre 7h et 9h le matin et 16h et 18h le soir. D'ici 2027, les 36 véhicules du parc seront équipés d'un dispositif autonome sur batteries.